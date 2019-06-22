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Kur'an Kursları yararına kermes

1 saat önce

Erzincan İl Müftülüğü organizasyonu ile Millet Bahçesi Arkasında Merkez Kur'an Kursları yararına kermes düzenlendi.

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Erzincan İl Müftülüğü organizasyonu ile Millet Bahçesi Arkasında Merkez Kur'an Kursları yararına kermes düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kermes programı açılışına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olcaş, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin açılıştan önce yaptığı konuşmada "Belediye Başkanımız Aksun'a çok teşekkür ederiz. Burada ki çadırlar Ramazandan kalma, onlardan rica ettik, sökmediler ve bize tahsis ettiler. Allah'ım burada hayırlı kazançlar elde etmeyi bizlere nasip eylesin. Ayrıca bütün esnafımıza, bütün insanlarımızı hayırlı ve helal bol kazançlar elde etmeyi, helal ve hayırlı yerlerde harcamayı nasip etmesin inşallah. Bu okullarımızda, bu kurslarımızda dinimiz İslam'ı hem de güzel erdemlerimizi öğrenip hayata taşıyacak öğrenciler yetiştirmeyi nasip eylesin, bu tür kermesler, sadece maddi değil, manevi kazançları da beraberinde getiren hizmetlerdir" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kermes açılışı gerçekleşti. Daha sonra ise protokole ve misafirler kermesi gezerek alışveriş yaptılar. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Merkez, Millet Bahçeleri, Güncel
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