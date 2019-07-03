Son Dakika Haberleri: Kur'an kurslarında çocuklara trafik eğitimi
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Kur'an kurslarında çocuklara trafik eğitimi

1 saat önce

Giresun Emniyet Müdürlüğünce Kur'an kurslarında çocuklara trafik eğitimlerinin verildiği bildirildi.

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Giresun Emniyet Müdürlüğünce Kur'an kurslarında çocuklara trafik eğitimlerinin verildiği bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 03-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında merkezde bulunan 19 camide trafik konusunda teorik ve görsel olarak eğitim verilmeye başlandığı belirtildi.
Kur'an kursuna katılan çocuklara kara yolunda nasıl hareket etmeleri gerektiği, yaya geçidi kullanımı, trafik ışık ve işaretçilerine nasıl uymaları gerektiği, trafikte emniyet kemerinin önemi gibi konularda eğitici bilgilerin verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuklarımıza trafik içinde güvenli hareket etmek, trafiği sevmek, trafik kazalarının azalmasında şimdi ve gelecekte etkin rol oynayacak bilgiler öğretiliyor. Yine, trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmek, sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilerek yanlış uygulamaların önüne geçerek, bilinçli bir nesil yetişmesine katkı sağlamak amacı ile bilgilendirme eğitimleri düzenlenmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:00 Kaynak: AA
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