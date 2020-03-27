Kur'an kurslarında eğitime verilen ara uzatıldı - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca Kur'an Kursları Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezleri'ndeki eğitime 29 Mart'a kadar verilen aranın 3 Mayıs'a uzatıldığı duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla müftülüklere ve eğitim merkezlerine yazı gönderildiği belirtildi. Yazıda, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri'ndeki hizmet içi eğitim ihtisas kursu, hazırlık ve ihtisas dönemlerindeki eğitimin, 30 Mart-3 Mayıs'ta eğitim merkezlerinin koordinasyonunda uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılması istenildi.Ayrıca hafızlık yapan öğrencilerden temel öğretim, hafızlık eğitimi, hafızlık tekrar ve talim bölümlerine kayıtlı olanların eğitimleri de bu tarihler arasında uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılacak. İhtiyaç odaklı ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında ise öğrencilerin süreçten kopmaması için rehberlik çalışmaları yapılacak.