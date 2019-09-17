Kur'an kurslarında yeni eğitim yılı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların eğitim alma hakkını engellemeye hiçbir gerekçenin mazeret olamayacağını belirterek, "Maalesef zaman zaman karşılaştığımız çocuk işçiliği ve çocukların eğitimden uzak kalması, hepimizi ilgilendiren ve beraberce mücadele etmemiz gereken bir sorumluluktur." dedi.

Erbaş, Mehmet Atıf Camisi 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda düzenlenen 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılış programında, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli hizmetlerinden birinin, Kur'an kursları ve eğitimi olduğunu belirtti.

Kur'an kurslarında yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını vurgulayan Erbaş, eğitici kadrosu, ders programları ve fiziki altyapısıyla her yaştan ve seviyeden herkese Kur'an- Kerim eğitiminin verildiğini vurguladı.

Erbaş, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını çok önemsediklerine dikkati çekerek, "Peygamberimizi tanıyan çocuklar sevgi, saygı, nezaket, zarafet, hak-hakikat, iyilik, ana-baba, akraba ve yakınlara hürmet ve Kur'an'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı örnek bir hayatı görecekler. Diğer yandan bu kurslarda çocuklarımız, el becerileri başta olmak üzere fiziksel ve duygusal dünyalarını geliştirecek etkinlikler yapıyorlar." diye konuştu.

"Dini ve milli sorumluluğumuz"

Çocukların iyi bir eğitimle hayata ve geleceğe hazırlanmasını sağlamanın önemine değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, milletimiz, dünyamız ve ahiretimiz adına yapabileceğimiz en büyük iyilik, onların değerlerine bağlı, inançlı, donanımlı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu manada kesinlikle kız-erkek ayırımı yapmadan, bütün çocuklarımızın yetişme dönemlerini eğitim-öğretimle en iyi şekilde değerlendirerek onları hayata ve geleceğe hazırlamak bizim hem dini hem de milli sorumluluğumuzdur. Kur'an kurslarımız da bu açıdan önemli eğitim yuvalarımızdır. Dolayısıyla hiçbir gerekçe çocuklarımızın eğitim alma hakkını engellemeye mazeret olamaz. Bu bağlamda maalesef zaman zaman karşılaştığımız çocuk işçiliği ve çocukların eğitimden uzak kalması hepimizi ilgilendiren ve beraberce mücadele etmemiz gereken bir sorumluluktur."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik başlatılan farkındalık projesini hatırlatarak, "Başkanlığımız, ülkemizin çeşitli bölgelerinde pilot iller tespit ederek orada aile ve rehberlik faaliyetlerimiz çerçevesinde özellikle kız çocuklarımızı okula teşvik etmek, ilim, irfan bilgi, hikmet sahibi olmaları ve toplumun bu yönünü geliştirmeleri noktasında büyük gayret içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, konuşmasının ardından 4-6 yaş Kur'an kursundaki sınıfları gezerek öğrencilere hediyeler verdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve Ankara Müftüsü Yusuf Doğan da katıldı.