Kur'an kursu miniklerine '112' öğretildi - Son Dakika
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Kur'an kursu miniklerine '112' öğretildi

28.07.2022 09:55

Kur'an kursu miniklerine '112' öğretildi 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Safa Mert Mermer: "Çocuklar aracılığıyla bütün ailelere öğretmek istiyoruz"ESKİŞEHİR Eskişehir'deki Kur'an kurslarında eğitim gören miniklere İl Müftülüğü işbirliğiyle 112 Acil Çağrı Merkezi ve tüm acil çağrı...

Kur'an kursu miniklerine '112' öğretildi

112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Safa Mert Mermer: "Çocuklar aracılığıyla bütün ailelere öğretmek istiyoruz"

ESKİŞEHİR Eskişehir'deki Kur'an kurslarında eğitim gören miniklere İl Müftülüğü işbirliğiyle 112 Acil Çağrı Merkezi ve tüm acil çağrı numaralarının tek numara '112' altında toplandığı anlatıldı.

Eskişehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğiyle, kentteki Kur'an kursu öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı. Asılsız ve gereksiz ihbarları önlemek, acil durumlarda vatandaşların daha hızlı hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla yapılan tanıtımda miniklere 112 ile ilgili temel bilgiler verildi. Tanıtım çerçevesinde çocuklara Türkiye'deki polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, orman yangın ihbar, AFAD ve sıhhi imdat gibi acil çağrı telefon numaralarının tek numara '112' altında toplandığı anlatıldı. Tanıtım faaliyetine İl Müftüsü Bekir Gerek de katıldı. Tanıtımın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri miniklere dondurma ve 112 yazılı balon dağıttı.

"Çocuklar aracılığıyla bütün ailelere öğretmek istiyoruz"

Tanıtım ve eğitim faaliyetlerine çocuklardan başlayarak tüm aileleri bilgilendirmeyi amaçladıklarını aktaran 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Safa Mert Mermer, "Tanıtım faaliyetimizde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tek numara olduğunu, bütün acil durumlarda 112'yi aramamız gerektiğini çocuklara öğretmek için buradayız. Hala vatandaşlarımız 112'nin tek numara olmadığını veya farklı numaralar olduğunu düşünüyor. Biz de bu amaçla okul okul, cami cami gezerek tanıtım faaliyetleri planlıyoruz. Bugün de Hacı Ali Borak Camii'ne geldik. Çocuklar tam şu anda öğrenme yaşlarındalar. Çocuklara ne verirseniz onu alırlar. O yüzden 112 numarasını çocuklara öğreterek tüm annelerine babalarına ve akrabalarına 'biz bugün bunu öğrendik' demelerini ve onlara da öğretmelerini, bütün aileye nüfuz etmeyi istiyoruz. Bu sebeple ilk önce çocuklardan başlıyoruz. Oyun, şaka amaçlı ve gereksiz yere aramaların birçoğu çocuklardan geliyor. Bu yüzden 112'nin tek numara olduğunu çocuklardan başlayarak öğretmek ve biraz da sağduyu oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Atmosfer çok güzeldi"

Çocukların kendilerini can kulağıyla dinlediklerini belirten Mermer, "Okullara da çok sık gidiyoruz ancak daha önce bu kadar kalabalık bir ortamla karşılaşmamıştık. Atmosfer çok güzeldi. Balon ve dondurma dağıttık. Çocuklar da çok sevdiği için bizi can kulağıyla dinlediler. Oldukça olumlu bir gün geçtiğini düşünüyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an kursu miniklerine '112' öğretildi - Son Dakika

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