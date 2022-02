Kur'an kursu öğrencileri "can dostlar"a yiyecek bırakıyor - Son Dakika

Elazığ'da yatılı Kur'an kursu öğrencileri yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle zor günler geçiren sokak hayvanlarını besliyor.

Harput Hacı Hamdi Başaran Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri müftülük tarafından temin edilen mamalar ile yatılı kurslarda günlük pişirilen ve arta kalan yemekleri kentin belirli noktalarına bırakarak, sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlıyor.

Öğrenciler zaman zaman soğuktan ve açlıktan etkilenerek Kur'an kursunun kapısına gelen kedileri de içeri alarak hem karınlarını doyuruyor hem de ısınmalarını sağlıyor.

"Dinimiz bize hayvanlara merhametli olmayı emrediyor"

İl Müftüsü Selami Aydın, AA muhabirine, bölgede kar yağışı ve hava şartlarının sert geçmesinden dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının açlıktan etkilenmemesi için gönüllü çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda kentteki yatılı Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerle sokak hayvanları için mama ve yiyecek seferberliği başlattıklarını ifade eden Aydın, "Cenabıhakk'a sonsuz hamdüsena ediyoruz, yurdumuzun her bölgesine kar yağıyor. Kar rahmet ve berekettir. İnşallah bu sene çiftçilerimizin yüzü daha da gülecek, bolluk ve bereket olacak." dedi.

Aydın, bu zor şartlarda sokak hayvanlarının yiyecek bulamadığına işaret ederek, "Onlar Rahman'ın dilsiz kullarıdır. Onlara iyilik yapmak insanlık vazifemizdir. Eğer biz onlara iyilik yaparsak Allah da bizi rızıklandırır." diye konuştu.

Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin merhametli bireyler olarak yetişmesi için gayret gösterdiklerini aktaran Aydın, "Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki; 'Yerdekilere merhamet ediniz ki; göktekiler de size merhamet etsin.' Efendimiz hayvanlara merhametli davranmamızı bize emrediyor, dinimiz bize hayvanlara merhametli olmayı emrediyor. Bizler de Elazığ'da Kur'an kurslarımızda hafızlık eğitimi alan öğrencilerimize bu güzel davranışı öğretmek ve teşvik etmek amacıyla onlarla beraber hayvanlara yiyecek bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, herkesin sokak hayvanları ve kuşlar için çevresindeki belirli noktalara mama ve yiyecek, pencere önlerine de artan yemek ve ekmekleri bırakmasının çok hayırlı olacağını söyledi.

"Onlar da Allah'ın verdiği bir can"

Hafızlık eğitimi alan Murat Saylan da insanlarla iç içe yaşayan ve varlıklarıyla insana huzur veren sokaktaki sevimli dostlara sahip çıkmayı insanlık vazifesi olarak gördüklerini söyledi.

İslam dininin tüm canlılara karşı merhametli olmayı emrettiğini ifade eden Saylan, "Soğuk kış aylarında aç kalan hayvanlarımıza hemen hemen her gün et, yiyecek getirip dağıtıyoruz. Kediler bazen soğukta üşüyüp kursumuza geliyorlar. Ekmek, yemek veriyoruz. Onlar da bizim gibi can taşıyor, onlar da Allah'ın verdiği bir can. Aç kalmasınlar diye her gün onlar için faaliyet yapıyoruz. Teneffüslerde olsun, ikindi vakti olsun, mama ve yiyecek götürüp, karınlarını doyuruyoruz." şeklinde konuştu.

"Onlar bizim neşe kaynağımız"

Öğrencilerden Muhammed Siraç Cav ise çetin kış şartlarında soğuk havayla mücadele eden sokak hayvanlarına destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Cav, "Aşçılarımız ekmekleri küçük küçük doğrayıp pencerenin önüne atıyorlar, güvercinler, serçeler gelip onları yiyerek karınlarını doyuruyor. Karda kışta kedi ve köpekler yemek bulamadıklarından onlar için de faaliyet yürütüyoruz. Onlar bize mutluluk veriyor." dedi.

Abdullah Öner de sokak hayvanlarının doğaya ve çevreye güzellik kattığını, insanlar için mutluluk kaynağı olduğunu anlatarak, herkesin çevresindeki sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini kaydetti.