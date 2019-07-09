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Kur'an kursu öğrencileri, Genç KOMEK yaz kampında

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü işbirliğiyle şehir merkezindeki Yaz Kur'an kurslarına giden öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin Kent Ormanı Genç KOMEK Yaz Kampı ile Dutlukır Kamp Alanına kurulan oyun parkurlarında çeşitli oyunlarla yazın keyfini çıkarıyor.

Kur'an kursu öğrencileri, Genç KOMEK yaz kampında, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü işbirliğiyle şehir merkezindeki Yaz Kur'an kurslarına giden öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin Kent Ormanı Genç KOMEK Yaz Kampı ile Dutlukır Kamp Alanına kurulan oyun parkurlarında çeşitli oyunlarla yazın keyfini çıkarıyor.

Konya İl Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarına giden öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin Kent Ormanları'nda kurduğu oyun parkurlarında oyunlar oynayarak eğlenceli bir yaz tatili geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerindeki İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarına giden 7-16 yaş arası kız ve erkek öğrencileri Büyükşehir Belediyesinin yaz kamplarında ağırladıklarını belirterek, öğrencilerin bu kamplarda eğitici oyunlarla tatillerini en güzel şekilde değerlendirdiğini söyledi.

"Toplam 40 bin Kur'an kursu öğrencimizi burada ağırlayacağız"

Büyükşehir Belediyesinin Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri için Kent Ormanı'na kurduğu yaz kampı ile Dutlukır Yaz Kampına her sabah eğitim gördükleri kurs merkezlerinden getirilen öğrencilerin mutluluğunun gözlerinden okunduğunu kaydeden Başkan Altay, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu her şeye değer. Bu yaz Konyamızın 31 ilçesinde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik faaliyetlerle dolu dolu geçiyor. İl Müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarında eğitim alan öğrencilerimiz, yaz kamplarımızda geleneksel oyunların ve spor faaliyetlerinin yanında siyer, AFAD, trafik, arkeolojik kazı, sağlıklı beslenme gibi konularda uzmanlardan eğitim alıyor. 9 Ağustos'a kadar toplam 40 bin Kur'an kursu öğrencimizi burada ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Kent Ormanı Kamp Alanı ile Dutlukır Kamp Alanında merkez ilçelerdeki Kur'an kurslarından günlük bin 600 öğrenciye hizmet veriliyor. Öğrenciler burada halat çekme, balonla bardak taşıma, penguen, engel parkuru, çuval yarışı, bocce, tabu ve okçuluk gibi eğlenceli oyunlara ve eğitici faaliyetlere katılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'na devam eden 17 bin öğrenci de önümüzdeki günlerde Kent Ormanı Yaz Kampında faaliyetlere dahil olacak. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:03 Kaynak: İHA
Konya, Genç, Güncel
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