Son Dakika Haberleri: Kur'an Kursu Öğrencileri Harçlıklarını Yemen'e Gönderdi

Kur'an Kursu Öğrencileri Harçlıklarını Yemen'e Gönderdi

1 saat önce

Konya'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Yemen'e gönderdi.

Kur'an Kursu Öğrencileri Harçlıklarını Yemen'e Gönderdi, System.String[]
Konya'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Yemen'e gönderdi.

Yemen'deki açlık dramına dikkat çekmek isteyen Meram İlçe Müftülüğüne bağlı Birol Polat 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Yemen için başlattığı "Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasına destek verdi.

Yaşları 4 ila 6 arasında değişen öğrenciler, ülkelerinde yaşanan iç savaş ve yoksulluk nedeniyle temel ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan Yemenliler için harçlıklarını kumbarada biriktirdi.

Öğrencilerin 5 bin lirayı bulan harçlıkları, Yemen'e ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi adına İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'na teslim edildi.


Poçanoğlu ise minik öğrencilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:48 Kaynak: AA

Meram, Türkiye, Konya, Yemen, Güncel
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