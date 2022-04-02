Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarını "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası için açtı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin kumbaralarındaki parayı "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasına bağışladıklarını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kumbaralarını açan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Pursaklar Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Nihat Sevil, müftülüğe bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında 610 öğrencinin olduğunu belirtti.

Kendileri minik yürekleri büyük öğrencilerin hayırda yarışarak biriktirdikleri harçlıklarını kampanyaya bağışladıklarını anlatan Sevil, "Burada Kur'an ahlakıyla yetişen öğrencilerimiz belki de eline hiç Mushaf almayan kardeşlerine Kur'an-ı Kerim hediye ettiler." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin velilerinin öncülüğünde anlamlı bir hayra imza attığını aktaran Sevil, "Yüreklerinde yardımlaşma duygusunu taşıyan ve bunu bizlerle paylaşan yavrularımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimize yardımlaşma ve paylaşma hassasiyetini kazandıran velilerine, öğretmenlerine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çocuklar temsili olarak hazırlanan bağış çekini, TDV Şube ve Emlak Hizmetleri Müdürü Kemal Yorulmaz ile Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü Veysi Kaya'ya teslim etti.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız da katıldı.