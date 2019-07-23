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Kur'an Kursu öğrencileri yarıştı

14 dakika önce

Kur'an kurslarına katılan çocuklar Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada Kur'an-ı Kerim, ezan ve sela okuma, müezzinlik, ayet ve hadis okuma alanında kıyasıya yarıştı.

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Kur'an kurslarına katılan çocuklar Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada Kur'an-ı Kerim, ezan ve sela okuma, müezzinlik, ayet ve hadis okuma alanında kıyasıya yarıştı.

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen yarışma Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının yaz tatilinde çocukların hem manevi gelişimi hem de eğlenmeleri için Kur'an kurslarında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kur'an Kurslarına katılan öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada kıyasıya mücadele yaşındı.

Adıyaman Gençlik Koordinatörü Fadıl Akkuş, Adıyaman'da bu yaz binin üzerinde öğrencinin yaz Kur'an Kurslarına kayıt yaptırdığını ve bunun sevindirici olduğunu belirterek, kurslarda yapılan sosyal aktivitelerden bahsetti.

Gençlik Koordinatörlüğü görevlilerinden Abuzer Kırmızı ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilde kurulan Gençlik Merkezlerimiz çok ciddi faaliyetler yapmaktadır. Yapılan çalışmalarımızın yüzde 90'ı gençleri kapsamaktadır. Bu kapsamda yaz Kur'an kurslarımız arasında Kur'an-ı Kerim, ezan ve sela okuma yarışması; müezzinlik, ayet ve hadis ezberleme yarışması olacak. Yarışmanın sonucunda 2 Ağustos'ta kapanış programımız olacak. Kardeşlerimizi mutlu etme adına çeşitli hediyeler vereceğiz. Kardeşlerimiz maddi ve manevi olarak donanımlı hale getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kapanış programında ödüllerinin verileceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
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