Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım - Son Dakika

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Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım
7 saat önce
Bilecik merkez Şerifpaşa Camii Kur'an kursu öğrencileri, İdlib'e yardım kampanyasına destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:49 Kaynak: İHA
Bilecik merkez Şerifpaşa Camii Kur'an kursu öğrencileri, İdlib'e yardım kampanyasına destek oldu.
Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi iş birliği ile devam eden "Yolun İyilik Olsun" kampanyasına bir destek de Kur'an kursu öğrencilerinden geldi. 8 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle, tarihin en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı İdlib'e kampanya çerçevesinde kurs öğreticisi Emine Kaya'nın öncülüğünde toparlanan yardımlar, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu'na teslim edildi. - BİLECİK
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