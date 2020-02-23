Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım - Son Dakika

Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım

7 saat önce

Bilecik merkez Şerifpaşa Camii Kur'an kursu öğrencileri, İdlib'e yardım kampanyasına destek oldu.

Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım, System.String[]

Bilecik merkez Şerifpaşa Camii Kur'an kursu öğrencileri, İdlib'e yardım kampanyasına destek oldu.


Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi iş birliği ile devam eden "Yolun İyilik Olsun" kampanyasına bir destek de Kur'an kursu öğrencilerinden geldi. 8 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle, tarihin en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı İdlib'e kampanya çerçevesinde kurs öğreticisi Emine Kaya'nın öncülüğünde toparlanan yardımlar, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu'na teslim edildi. - BİLECİK

Bilecik Müftülüğü, Türkiye, Bilecik, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:53:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]