Kur'an kursu öğrencilerinden kurum amirlerine ziyaret - Son Dakika
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Kur'an kursu öğrencilerinden kurum amirlerine ziyaret

6 saat önce

Gençosman 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kurum müdürlerini ziyaret etti.

Kur'an kursu öğrencilerinden kurum amirlerine ziyaret, System.String[]

Gençosman 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kurum müdürlerini ziyaret etti.


Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Gençosman 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri "Sabır" ünitesi kapsamında öğretmenlerinin nezaretinde kamu kurum müdürlerini ziyaret ettiler. Bu kapsamda İl Müftülüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ni ziyaret eden minikler kendi yaptıkları sabır mikrofonunu kurum amirlerine uzatarak sorular sordular. Minik yüreklerin yöneltmiş olduğu soruları cevaplayan kurum amirleri, "Sabır" kavramının hayatlarındaki yerini çeşitli örneklerle anlattılar. Çocukların röportajlar esnasındaki tavırları ise kurum müdürlerinden takdir topladı.


Ziyaretlerden memnun olan kurum amirleri öğrencilere ve öğretmenlere hediyeler takdim ettiler. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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