Son Dakika Haberleri: Kur'an Kursu öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kur'an Kursu öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret

3 saat önce

12 Eylül 2010 yılında Siirt Eruh kırsalında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Fevzi Tekeş'in mezarına Bereketli Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.

Kur'an Kursu öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret, System.String[]
12 Eylül 2010 yılında Siirt Eruh kırsalında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Fevzi Tekeş'in mezarına Bereketli Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.

Sarıgöl'ün Bereketli Mahallesi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri Ahmetağa Mahallesindeki Şehit J. Kom. Er. Fevzi Tekeş'in mezarı başında imam Ali Aslan denetiminde Kur'an tilaveti okuyup dua etti. Ellerinde bayraklarla şehit mezarını ziyaret eden öğrenciler Şehit Babası Bayram Tekeş ve Şehit Annesi Rukiye Tekeş'e çiçek takdim ederek ellerinden öptü. Öğrencilerin çiçek buketinin üzerine yazdıkları 'Siz bizim de anne ve babamızsınız' yazısı şehidin anne ve babasını duygulandırdı. Şehidin anne ve babası da çocuklara şeker ikram etti. - MANİSA
Bereketli, 12 Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beştepe'de anma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını 15 Temmuz'da en ağır darbeyi alan Nihal Olçok paylaşımıyla ağlattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:35:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kur'an Kursu öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]