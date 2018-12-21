Kur'an Kursu Öğrencilerinden Yemen'e Bağış

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında, Ankara Mamak Merkez Camisi 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri bir günde 10 bin lira bağış topladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında, Ankara Mamak Merkez Camisi 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri bir günde 10 bin lira bağış topladı.



TDV'den yapılan açıklamada, evlerinde aileleriyle hazırladıkları rengarenk kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları, Yemenli kardeşlerine bağışlayan öğrenciler, öğretmenlerini duygulandırdı.



Öğrencilerin topladığı bağış, kurs merkezinde düzenlenen programla TDV Bağış İlişkileri Görevlisi Celalettin Topoğlu'na teslim edildi.



Programa katılan Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, öğrencilerin bağışlarının Türk milletinin 7'den 70'e yardımseverlikte yarıştığının göstergesi olduğunu belirtti.



Yemen'in İslam coğrafyasının kanayan yaralarından birisi olduğuna aktaran Ilıkkan, şunları kaydetti:



"Başkanlığımız ve vakfımız tarafından yürütülen kampanyaya çocuklarımız da duyarsız kalmadı. Kardeşlerinin açlıktan ölmelerine gönülleri razı olmadı. Aileleriyle kampanyaya destek verdiler. Yavrularımıza ve böylesi duyarlı bireyler yetiştiren kurs hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle çocukların yetişiyor olması geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor."



"Rengarenk kumbaralarındaki paraları Yemen'e destek için getirdiler"



Mamak Merkez Camisi 4-6 Yaş Kur'an kursu Müdiresi Esen Özipek de kursta 250 öğrencinin bulunduğunu söyledi.



Öğrencilere Yemen'de yaşanan dramdan ve onlar için yardım toplandığından bahsettiklerini belirten Özipek, "Bir günlük bir kampanya başlattık. Çocuklarımız kampanyamızı aileleriyle paylaşmış ve harçlıklarını biriktirdikleri kumbaraları Yemen'e destek için bize getirdiler. Özenle hazırladıkları rengarenk kumbaralarındaki paraların tamamını Yemen'e bağışlayıp kumbaralarını boşalttılar. Bir tane çeyrek altında dahil olmak üzere toplamda 10 bin liralık bağış yapılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çocuğunu Isıran Sokak Köpeklerine Tüfekle Ateş Açan Kişi Tutuklandı

Dışişleri Bakanlığından TRT Haber Ekibi Hakkında Açıklama: Araştırılıyor

Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı