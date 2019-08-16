Kur'an kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi
1 saat önce
Kozluk'ta Kur'an kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.
Kozluk Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:03 Kaynak: AA
'ta Kur'an kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.
Taşlıdere Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar Abdullah Kavşut
ve Çınar
Tüysüz Güngördü, camilerde açılan Kur'an kurslarındaki öğrencilere diş fırçalama yöntemlerini uygulamalı olarak banlattı.
Diş sağlığına özellikle çocuk yaşta önem verilmesi gerektiğini ifade eden aile hekimleri dişlerin düzenli olarak günde en az 2 defa fırçalanması gerektiğini ifade ettiler.
Öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.
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