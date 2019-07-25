Son Dakika Haberleri: Kur'an kursu öğrencilerine camide trafik eğitimi
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Kur'an kursu öğrencilerine camide trafik eğitimi

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

Kur'an kursu öğrencilerine camide trafik eğitimi, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'ndeki Beytullah Camii'nde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi başladı. Bu kapsamda Sincan Trafik Büro Amirliğinde görevli Kıdemli Başpolis İbrahim Ulutürk tarafından 150 öğrenciye temel trafik kuralları ve yaya kuralları konusunda eğitim verildi. - ANKARA
Ankara, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
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