Son Dakika Haberleri: Kur'an kursu öğrencilerine oyuncak
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Kur'an kursu öğrencilerine oyuncak

42 dakika önce

Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, cami ve yaz Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklara oyuncak dağıttı.

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Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, cami ve yaz Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklara oyuncak dağıttı.
Açıkgöz ile beraberindekiler, müftülük bünyesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim kurslarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
Oyuncak dağıtarak çocukları sevindiren Açıkgöz, çocukların ülkenin geleceği olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarımız bu günün küçükleri, yarının büyükleri olacaktır. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çocuklarımızı sevindirmek adına bu gibi çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.
Açıkgöz, oyuncak dağıtımından sonra camideki çocuklarla sohbet etti.
Oyuncak alan çocuklar da mutluluklarını dile getirerek, Kaymakam Açıkgöz'e teşekkür etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:52 Kaynak: AA
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