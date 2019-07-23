Son Dakika Haberleri: Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi
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Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yaz dönemi Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitim verildi.

Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yaz dönemi Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce toplumun sağlıklı beslenmesi ve hareketli yaşama teşvik edilmesi, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konularında farkındalığın arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, camilerde açılan yaz dönemi Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşamın Teşviki" ve "Kişisel Hijyen, Ağız ve Diş Sağlığı" konularında eğitim verildi.

İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 7-12 yaş grubu çocuklara verilen eğitimlerle sağlık okuryazarlığının arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Eğitimler kapsamında konusunda uzman sağlık personeli tarafından Ereğli, Kızderbent, Dereköy, Karabali, Avcıköy, Çamdibi, Karaahmetli, Oluklu, Semetler, Tepeköy, Defne Camisi Kur'an kurslarının ziyaret edildiğini belirten Uğur, öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yapıldığını, konuyla ilgili broşürler verildiğini ve çocukların sorularının cevaplandırılmıştır.

Uğur, yürütülen eğitim çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.
Karamürsel, Kocaeli, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:05 Kaynak: AA
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