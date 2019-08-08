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Kur'an Kursu öğrencilerine seminer verildi

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik "Mahremiyet Bilinci, Bağımlılıkla Mücadele ve Çevre Ahlakı" konulu seminerler düzenlendi.

Kur'an Kursu öğrencilerine seminer verildi, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik "Mahremiyet Bilinci, Bağımlılıkla Mücadele ve Çevre Ahlakı" konulu seminerler düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlenen "Mahremiyet Bilinci, Bağımlılıkla Mücadele ve Çevre Ahlakı" konulu seminer ve eğitim programları Kutlu Aktaş Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programa Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir, Ağrı Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, İlçe Toplum Sağlık Müdürlüğünden Diş Doktoru Sümeyra Gezer, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Sevgi Lordoğlu, cami ve Kur'an Kursu görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Program hafızlık dalında Türkiye ikincisi olan Halife Yusuf Ortaokul öğrencisi Muhammed Esed Can'ın Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. İlçe Müftümüz Adem Özdemir'in yaptığı açılış konuşmasının ardından Ağrı Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, "Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele" konulu bir sunum gerçekleştirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Diş Doktoru Sümeyra Gezer'in Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili hazırladığı sunumla devam eden program İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Sevgi Lordoğlu'nun 'Kudüs' hakkında bir sunuyla devam etti.

İlçe Müftüsü Adem Özdemir'in öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla hazırladığı "Mahremiyet Bilinci" konulu sunumdan sonra seminer Kur'an Kursu öğrencilerine ikramda bulunuldu.

Öğrencilere "Vatanım Her Şeyim" isimli kitap hediye edildikten sonra çeşitli konularda hazırlanan seminerlerin verilmesinin ardından program sona erdi. - AĞRI
Doğubeyazıt, Yeşilay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
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