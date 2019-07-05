Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
9 dakika önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:39 Kaynak: AA
'in Sındırgı
ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Sındırgı Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda 350 öğrenci trafik eğitimi aldı.
Seminerde öğrenciler, genel trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirildi.
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