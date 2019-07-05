Son Dakika Haberleri: Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
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Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

9 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Sındırgı Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda 350 öğrenci trafik eğitimi aldı.
Seminerde öğrenciler, genel trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:39 Kaynak: AA
Balıkesir, Sındırgı, Güncel
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