Son Dakika Haberleri: Kur'an kursu öğrencilerine "trafik eğitimi"
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kur'an kursu öğrencilerine "trafik eğitimi"

35 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kur'an kursu öğrencilerine
Mardin'in Midyat ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Kur'an kurslarına devam eden çocuklara yönelik trafik eğitim programı düzenlendi.

Jandarma trafik timlerince Bağlar Cami Yaz Kuran Kursu öğrencileri, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçişte uyulması gereken kurallar, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımı, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi.

Verilen eğitimin ardından çocuklara çikolata ve şeker dağıtıldı.

Eğitimlerin süreceği belirtildi.
Jandarma, Midyat, Mardin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarlasını süren çiftçinin traktörüne 200 yıllık "buzdolabı" takıldı HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:35:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kur'an kursu öğrencilerine "trafik eğitimi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]