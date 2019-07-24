Mardin
'in Midyat
ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Kur'an kurslarına devam eden çocuklara yönelik trafik eğitim programı düzenlendi.
Jandarma trafik timlerince Bağlar
Cami Yaz Kuran Kursu öğrencileri, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçişte uyulması gereken kurallar, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımı, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi.
Verilen eğitimin ardından çocuklara çikolata ve şeker dağıtıldı.
Eğitimlerin süreceği belirtildi.