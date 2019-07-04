Kur'an kursu öğrencilerine trafik semineri
32 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan yaz Kur'an kurslarındaki öğrencilere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik konusunda bilgi veriliyor.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:03 Kaynak: İHA
'un Çarşamba ilçesinde bulunan yaz Kur'an kurslarındaki öğrencilere, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından trafik konusunda bilgi veriliyor.
Çarşamba ilçesinde bulunan yaz Kur'an kurslarının açılması ile birlikte, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor. Öğrencilere trafik kuralları, yaya kuralları ve trafik işaret/işaretçileri hakkında yapılan bilgilendirme sonrasında çeşitli sunumlar yapılıyor. - SAMSUN
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