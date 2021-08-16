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Kur'an kursu öğrencilerini futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

Kur'an kursu öğrencilerini futbol turnuvası sona erdi

16.08.2021 13:05
Kur'an kursu öğrencilerini futbol turnuvası sona erdi, System.String[]

Oltu İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2021 yılı yaz Kur'an kursları futbol turnuvası ödül töreni ilçe stadyumunda yapıldı.

Oltu İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2021 yılı yaz Kur'an kursları futbol turnuvası ödül töreni ilçe stadyumunda yapıldı.

Yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında 5 Temmuz'da başlayan futbol turnuvası 20 Ağustos itibarıyla sona erdi. Oltu İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile birlikte düzenledikleri futbol turnuvasında pandemi şartları dikkate alınarak katılım sınırlı tutulmuş İlçe merkezinde ve mahalle camilerinde eğitim faaliyeti gösteren 8 Kur'an kursu katıldı.

Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever, "Yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlediğimiz futbol etkinliği yavrularımız Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenirken aynı zamanda eğlenmelerini sağlamak spor ile tanışmalarını temin etmek bedensel ve zihinsel gelişmelerine katkı sunarak milli ve manevi değerlerini içselleştirmiş sağlıklı nesiller yetiştirmektir" dedi.

Oltu İlçe Stadyumunda düzenlenen törende birinci olan Oltu Yunus Emre Camisi Kur'an kursu takımına Oltu Kaymakamı Umut Pazarcı madalyalarını verdi. İkinci olan Gökçedere camisi Kur'an kursu takımına madalyalarını Gençlik ve Spor ilçe Müdür vekili Bahar Gözeler verirken üçüncü olan Haccı Cihan kuran kursu takımına Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever verdi. Turnuva koordinatörü Mehmet Emin Ağırman'a ise İlçe Kaymakamı Umut Pazarcı madalya verdi.

Daha sonra toplu halde resim çekilmelerinin ardından tören sona erdi. - ERZURUM

Kur'an kursu öğrencilerini futbol turnuvası sona erdi
Kur'an kursu öğrencilerini futbol turnuvası sona erdi
Kur'an kursu öğrencilerini futbol turnuvası sona erdi

Hisarcık, Futbol, Umut, Oltu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kur'an kursu öğrencilerini futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika


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