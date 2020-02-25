Kur'an Kursu öğrencilerinin programı ilgi gördü - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde Kur'an Kursu öğrencileri, üç ayların ve Recep Ayı'nın başlaması nedeniyle program düzenledi.



Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Darende Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursu, eğitim öğretim yanında milli ve manevi değerlere, sosyal ve kültürel faaliyetlere de ağırlık veriyor.



Kur'an Kursu öğrencileri, üç ayların ve Recep Ayı'nın başlaması nedeniyle program düzenledi. Programda, şehitler ve seferde olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sınır ötesinde selameti için dualar edildi.



İlgi gören programda öğrenciler, Hatm-i Şerifler okunup dualar etti. Çocuk ve genç Kur'an Kursu öğrencileri, ayrıca her hafta değişik etkinliklerde bulunuyorlar. - MALATYA