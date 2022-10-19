Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Adem 25 gündür kayıp olarak aranıyor - Son Dakika
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Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Adem 25 gündür kayıp olarak aranıyor

19.10.2022 11:25
Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Adem 25 gündür kayıp olarak aranıyor

Trabzon'un Of ilçesinde açık öğretim sınavına girdikten sonra haber alınamayan Kur'an kursu öğrencisi 16 yaşındaki Adem Akyüz'den 25 gündür aranıyor.

Trabzon'un Of ilçesinde açık öğretim sınavına girdikten sonra haber alınamayan Kur'an kursu öğrencisi 16 yaşındaki Adem Akyüz'den 25 gündür aranıyor.

Bursa'dan 2,5 ay önce Trabzon'un Of ilçesi Korucuk mahallesi Kuran Kursu'na gelerek öğrenim görmeye başlayan Adem Akyüz'den (16) 25 gündür haber alınamıyor. 24 Eylül tarihinde açık öğretim sınavı için gittiği ilçe merkezinden Kur'an kursuna dönmeyen gençten endişelenen Kur'an kursu öğreticilerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı. İncelenen güvenlik kameralarında sınav için gittiği okuldan çıktıktan sonra son olarak sahil yolunda görülen genci arama çalışmaları sürürken, gencin Bursa'da yaşayan ailesi ve yakınları 25 gündür haber alınamayan Adem'den gelecek umutlu haberi bekliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Kuran-ı Kerim, Trabzon, Eylül, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Adem 25 gündür kayıp olarak aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Adem 25 gündür kayıp olarak aranıyor - Son Dakika
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