Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet 9 gündür kayıp olarak aranıyor - Son Dakika
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Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet 9 gündür kayıp olarak aranıyor

03.10.2022 11:07
Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet 9 gündür kayıp olarak aranıyor

Trabzon'un Of ilçesinde Kur'an kursu öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet Akyüz'den 9 gündür haber alınamıyor.

Trabzon'un Of ilçesinde Kur'an kursu öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet Akyüz'den 9 gündür haber alınamıyor.

Bursa'dan 2 ay önce Trabzon'un Of ilçesi Korucuk mahallesi Kuran Kursu'na gelerek öğrenim görmeye başlayan Adem Akyüz (16), 24 Eylül tarihinde açık öğretim sınavı için ilçe merkezine gitti. Sınava girdikten sonra Kur'an kursuna dönmeyen gençten endişelenen Kur'an kursu öğreticileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, gencin Bursa'da yaşayan ailesi ve yakınları da Of ilçesine geldi. Yakınları 9 gündür haber alınamayan Adem'den gelecek umutlu haberi bekliyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Trabzon, Eylül, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet 9 gündür kayıp olarak aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet 9 gündür kayıp olarak aranıyor - Son Dakika
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