Bursa 'dan 2 ay önce Trabzon'un Of ilçesi Korucuk mahallesi Kuran Kursu'na gelerek öğrenim görmeye başlayan Adem Akyüz (16), 24 Eylül tarihinde açık öğretim sınavı için ilçe merkezine gitti. Sınava girdikten sonra Kur'an kursuna dönmeyen gençten endişelenen Kur'an kursu öğreticileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, gencin Bursa'da yaşayan ailesi ve yakınları da Of ilçesine geldi. Yakınları 9 gündür haber alınamayan Adem'den gelecek umutlu haberi bekliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Trabzon, Eylül, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kur'an Kursu öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet 9 gündür kayıp olarak aranıyor - Son Dakika

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