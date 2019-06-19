Kur'an Kursu yaz dönemi eğitimleri başladı
1 saat önce
Tepebaşı İlçe Müftülüğü Şehit Serdar Ege Kur'an Kursu'nda yaz dönemi eğitimleri başladı.
Tepebaşı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:39 Kaynak: İHA
İlçe Müftülüğü Şehit Serdar Ege
Kur'an Kursu'nda yaz dönemi eğitimleri başladı.
Yaz döneminde 4-8 yaş grubu öğrencilere hizmet veren Şehit Serdar Ege Kur'an Kursu, öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle eğitimlerine devam ediyor. Yaklaşık 100 öğrenciye hizmet veren kursta değerler eğitimi, okul öncesi eğitimi, Kur'an harflerini tanıma, dini eğitim, Sosyal-kültürel geziler, aile katılımlı dersler, sanat etkinlikleri, drama ve birçok aktivite yapılıyor. Yaz dönemi kursu ise 9 Ağustos'a kadar devam ediyor. Kış dönemi kayıtlarının da başladığı Şehit Serdar Ege Kuran Kursu yeni öğrencilerini bekliyor. - ESKİŞEHİR
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