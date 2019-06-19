Son Dakika Haberleri: Kur'an Kursu yaz dönemi eğitimleri başladı
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Kur'an Kursu yaz dönemi eğitimleri başladı

1 saat önce

Tepebaşı İlçe Müftülüğü Şehit Serdar Ege Kur'an Kursu'nda yaz dönemi eğitimleri başladı.

Kur'an Kursu yaz dönemi eğitimleri başladı, System.String[]
Tepebaşı İlçe Müftülüğü Şehit Serdar Ege Kur'an Kursu'nda yaz dönemi eğitimleri başladı.

Yaz döneminde 4-8 yaş grubu öğrencilere hizmet veren Şehit Serdar Ege Kur'an Kursu, öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle eğitimlerine devam ediyor. Yaklaşık 100 öğrenciye hizmet veren kursta değerler eğitimi, okul öncesi eğitimi, Kur'an harflerini tanıma, dini eğitim, Sosyal-kültürel geziler, aile katılımlı dersler, sanat etkinlikleri, drama ve birçok aktivite yapılıyor. Yaz dönemi kursu ise 9 Ağustos'a kadar devam ediyor. Kış dönemi kayıtlarının da başladığı Şehit Serdar Ege Kuran Kursu yeni öğrencilerini bekliyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:39 Kaynak: İHA
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