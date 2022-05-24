Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi

24.05.2022 16:39

Şanlıurfa'da, 3 yaşındaki çocukları sopayla döven Kur'an kursu eğitmeni Abdulhakim T., olay anına ait görüntülerin ortaya çıkması sonucu gözaltına alındı. Abdulhakim, emniyette yapılan sorgu sonrası adliyeye sevk edildi.

Kentte Kur'an kursunda eğitmenlik yapan Abdulhakim T., ramazan ayında, kursa katılan 3 çocuğu bilinmeyen nedenle sopayla dövdü. Dayak anlarında cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti.

SORGU SONRASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerle ilgili harekete geçen polis ekipleri, kimliği saptanan Abdulhakim T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Abdulhakim T., adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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