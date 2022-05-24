KUR'AN KURSUNDA ÇOCUKLARI DÖVEN EĞİTMENE GÖZALTI - Son Dakika
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KUR'AN KURSUNDA ÇOCUKLARI DÖVEN EĞİTMENE GÖZALTI

24.05.2022 15:45

ŞANLIURFA'da, Kur'an kursu eğitmeni Abdulhakim T., ramazanda 3 çocuğu sopayla dövdüğü anlardan görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, Kur'an kursu eğitmeni Abdulhakim T., ramazanda 3 çocuğu sopayla dövdüğü anlardan görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı.

Kentte Kur'an kursunda eğitmenlik yapan Abdulhakim T., ramazan ayında, kursa katılan 3 çocuğu bilinmeyen nedenle sopayla dövdü. Dayak anlarında cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti. Görüntülerle ilgili harekete geçen polis ekipleri, kimliği saptanan Abdulhakim T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Abdulhakim T., adliyeye sevk edildi. (DHA)

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)-

KUR'AN KURSUNDA ÇOCUKLARI DÖVEN EĞİTMENE GÖZALTI
KUR'AN KURSUNDA ÇOCUKLARI DÖVEN EĞİTMENE GÖZALTI
KUR'AN KURSUNDA ÇOCUKLARI DÖVEN EĞİTMENE GÖZALTI
KUR'AN KURSUNDA ÇOCUKLARI DÖVEN EĞİTMENE GÖZALTI

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Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

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