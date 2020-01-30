Kur'an kursunda öğrenciler için kriket ve golf etkinlikleri - Son Dakika
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Kur'an kursunda öğrenciler için kriket ve golf etkinlikleri

6 saat önce

Tokat'ta yarıyıl tatilini Kur'an kursuna giderek değerlendiren öğrenciler için kriket, golf, dart ve bilek güreşi gibi çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

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Tokat'ta yarıyıl tatilini Kur'an kursuna giderek değerlendiren öğrenciler için kriket, golf, dart ve bilek güreşi gibi çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.


Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Külliyesi Kur'an kursu yarıyıl tatilini değerlendiren öğrencilere Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli spor aktiviteleri düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapılan etkinliklerde öğrencilerle bilek güreşi gibi çok eski sporlarla birlikte kriket, golf ve dart gibi ülkemizde yeni yeni gelişme gösteren sporlar da yaptırıldı. Tokat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, yapılan aktiviteyle amaçlarının öğrencilerin fiziksel gelişimlerine de destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Çağlar, "Tokat Müftülüğünce Almus Külliyesi Kur'an Kursunda sömestri döneminde düzenlenen eğitim Kampına katılan öğrencilerimize sportif etkinlikler gerçekleştirdik. Antrenörlerimizin yaptığı sportif etkinliklerde eğitim kampına katılan öğrenciler büyük keyif aldılar. Kur'an Kursu'nda katılan gençlere sporu sevdirmek, serbest zamanlarını spor yaparak geçirmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın fiziksel ve sosyal aktivitelerine ve gelişimlerine katkı sağlamak da en büyük hedeflerimiz arasında. Sporu her yere, her noktaya ulaştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - TOKAT

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Almus, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:19 Kaynak: İHA
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