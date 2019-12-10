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Kur'an kursunda sosyal medya eğitimi

6 saat önce

Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda öğrencilere yönelik "Sosyal Medya ve Değerler Eğitimi" verilmeye başlandı.

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Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda öğrencilere yönelik "Sosyal Medya ve Değerler Eğitimi" verilmeye başlandı.


Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Sosyal Medya ve Değerler Eğitimi" adı altında bir program Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran Kursu'nda uygulanmaya başlandı. Yeşil Cami Kuran Kursu'nda eğitim gören yaklaşık 300 öğrenciye sınıf sınıf eğitim programı uygulanarak, sosyal medya hakkında geniş bir perspektif kazandırılmaya çalışıldı.


Medya iletişim uzmanı Hasan Ustaosmanoğlu tarafından verilen eğitim programında; İletişim tarihi, internet tarihi, sosyal medya tarihi, sosyal medyanın gücü ve etkileri, sosyal medya bağımlılığı ve değerler konusunda detaylı bir anlatım gerçekleştirildi.


Tüm sınıflarda yapılan eğitim programlarının sonunda, dijital bir bilinç oluşması için sosyal medya hastalıkları, sosyal medyada etik, sosyal medya hukuku, sosyal medyada algı yönetimi, sosyal medya ve mahremiyet gibi hassas konularda tüm öğrencilere yönelik genel bir konferans ile 1 ay süren proje nihayete erdi.


Yapılan eğitimler ile ilgili olarak Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkan Vekili Bahaettin Ustaosmanoğlu, "Bizler çocuklarımızı dini, manevi ve kültürel esaslara uygun olarak yetiştirmeye çalışırken çocuklarımızı dijital dünyada kaybetmeyelim. Eğitim ve öğretimin daha iyiye gitmesi için her türlü materyali kendimize uygun şekilde tasarlama yolunda çaba gösterelim istiyoruz. Bu sebeple evlatlarımızın sosyal medyayı doğru tanımaları ve doğru kullanmaları için böyle bir eğitim planladık" dedi. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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