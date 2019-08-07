Kur'an kursunda, tatilin keyfini de çıkarıyorlar

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde açılan yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, buradaki sportif ve kültürel faaliyetlerle de tatilin keyfini çıkarıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde açılan yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, buradaki sportif ve kültürel faaliyetlerle de tatilin keyfini çıkarıyor.

Hazreti Ali Cami ve Gençlik Merkezinde açılan yaz Kur'an kursuna katılan bin 400 öğrenciye, resimden satranca kadar birçok alanda eğitim veriliyor.

Kültürel mekanlara ve müzelere götürülen çocuklar, şehrin tarihi hakkında da bilgilendiriliyor.

Kayapınar Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yusuf Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel dini bilgiler ve Kur'an eğitimi verilen merkezin, çocukların farklı alanlarda eğitim almasına da katkı sunduğunu söyledi.

Kurslarda Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden eğitmenlerin görev aldığını belirten Yoldaş, şunları kaydetti:

"Judo kursuna katılan 12 öğrencimiz, 15 Temmuz Şehitlerini Anma etkinliği kapsamında düzenlenen turnuvada madalya kazandı. Öğrencileri ayrıca serinlemeleri için havuza götürüyoruz, onlara müzeleri gezdiriyoruz. Halı saha maçları düzenleyerek bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz."

Ailelerin uygulamadan memnuniyet duyduğunu anlatan Yoldaş, "Milli ve manevi değerlerini geliştirmek için çocuklara değerler eğitimi veriyoruz. Hem kendilerine hem ailelerine hem de ülkelerine ve dünyaya faydalı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle ailelerin çok fazla teveccühü var." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir ortam var"

Öğrencilerden 10 yaşındaki Ali Hüseyin Akdal, merkezde Kur'an dersi aldıktan sonra etkinliklere katıldığını belirterek, "Katıldığım judo turnuvasında bronz madalya kazandım, çok mutlu oldum." dedi.

Musa Alp Kaya da Kur'an dersinden sonra katıldıkları etkinliklerde çok güzel vakit geçirdiklerini vurgulayarak, "Kur'an dersimizin ardından namazımızı kılıp, judo antrenmanlarına gidiyoruz. Daha sonra birkaç saat tenis oynuyoruz. Burada çok güzel bir ortam var." diye konuştu.

Muhammed Uğur Yoldaş, dini eğitimin ardından merkezde satranç ve tenis oynayarak çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Muhammed Furkan Meriç (9) ise "Resim ve bilgisayar kurslarında yeni şeyler öğreniyoruz. Burada çok eğleniyoruz." dedi.

Azra Nur Genç (12), sosyal etkinlikler sayesinde tatilde doyasıya eğlenip spor yaptığına işaret ederek, "Burası Kur'an'ı daha iyi öğrenmemi sağladı. Ayrıca resim, judo ve satranç kursuna katılıyorum. Kardeşimle gelip çok güzel vakit geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Halil Güzel de Kur'an dersi aldıktan sonra havuzda yüzerek serinleme imkanı bulduklarını kaydederek, "Bu imkan olmasıydı sıcakta evimizde oturmuş olacaktık. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Evimize 10 kilometre uzakta olmasına rağmen geliyoruz"

Velilerden Fatime Akıl ise merkezdeki ortamdan çok memnun olduklarını belirtti.

Kızı ve oğlunun dini eğitim almasının yanı sıra burada çeşitli kurslara katıldığını anlatan Akıl, "Yaz tatilini dolu dolu geçiriyorlar. Merkez evimize 10 kilometre uzakta olmasına rağmen geliyoruz. Böyle bir ortam sağladıkları için yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Veli Bahattin Akçakaya da merkezin sunduğu eğitim ve hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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