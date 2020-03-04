Son Dakika › Güncel › Kur'an kursunun minik öğrencileri şehitleri yalnız bırakmadı - Son Dakika
Kur'an kursunun minik öğrencileri şehitleri yalnız bırakmadı
6 saat önce
Şehit Engin Tilbaç Anaokulu'nda bulunan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri şehitliği ziyaret ederek, dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:26 Kaynak: İHA
Şehit Engin Tilbaç Anaokulu'nda bulunan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri şehitliği ziyaret ederek, dua etti.
Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Adıyaman Şehitliğini ziyaret etti. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'yı ziyaret eden öğrenciler Müftü Taşçı'nın şehitler ile ilgili yaptığı sohbetin ardından Adıyaman Şehitliğini ziyaret etti.
Şehit Engin Tilbaç Anaokulu Diyanet Sınıfının 30 öğrencisi Şehitlikte dualar ederek ve Kur'an-ı Kerim okudu. - ADIYAMAN
Son Dakika Erdoğan, "Conconları cenazeme sokmayın" diyen Mehmetçik'in mesajını kürsüden okudu Erdoğan'dan, "33 şehit verdiğimiz gece neredeydiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu'na yanıt Hulusi Akar, Bahçeli'nin "Rusya'dan tazminat istenmeli" talebine yanıt verdi İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı