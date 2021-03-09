Kur'an öğrenen üniversite öğrencilerinden Müftü Güven'e ziyaret - Son Dakika

Kur'an öğrenen üniversite öğrencilerinden Müftü Güven'e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla uzaktan eğitimle gerçekleştirilen proje ile üniversite öğrencileri Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla uzaktan eğitimle gerçekleştirilen proje ile üniversite öğrencileri Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Kayseri Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitimle gerçekleştirilen projeye üniversite öğrencilerinden yoğun katılım sağlandı. Kur'an okumaya geçen üniversite öğrencileri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Güven, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Ayşenur Akçadağ, Elif Narin Tokat, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sare Durusoy ve Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hidayet Gize'ye Kur'an öğrenme belgesi ile kitap seti hediye etti.

Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu

Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak

Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı