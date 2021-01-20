Kur'an sevdası engel tanımadı - Son Dakika

Kur'an sevdası engel tanımadı

15 yaşındaki görme engelli kız 6 ayda hafız oldu

Sevdası olan Kur'an-ı Kerim'i gönül gözüyle okuyor

Kur'an-ı Kerim hocası olup, kendisi gibi görme engelli bireylere öğretecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan görme engelli 15 yaşındaki Nuseybe Alhuseyin, azmi ile Kur'an-ı Kerim'i 6 ayda ezberleyerek hafız oldu. Genç kız, hedefinin ise Kur'an-ı Kerim'i kendisi gibi görme engelli bireylere öğretebilmek olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Suriye uyruklu Nuseybe Alhuseyin, yüzde yüz görme engelli olarak dünyaya geldi. Suriye'de çıkan iç savaşın ardından ailesiyle birlikte yaklaşık 5 sene önce Türkiye'ye gelen Alhuseyin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşamaya başladı. Kur'an- Kerim öğrenmek isteyen görme engelli kız, 3 yıl önce kabartma Kur'an-ı Kerim ile yatılı kursa giderek ilk derslerini aldı. Okumayı hızlı bir şekilde öğrenen genç kız, gönül verdiği Kur'an-ı Kerim'i 6 ay gibi kısa bir sürede ezberleyerek hafız oldu. Azmiyle diğer insanlara örnek olan genç kız, şimdi ise sadece Kur'an-ı Kerim hocası olup, kendisi gibi görme engelli bireylere bunu öğretebilmek istiyor.

"Kendimi biraz sıktım, 6 ayda bitirdim"

Hafız olduğunda kurstaki diğer arkadaşlarının çok şaşırdığını söyleyen Nuseybe Alhuseyin, "3 sene önce Konya'dan bir hoca geldi. Kur'an-ı hocası ama görme engellilere de öğretebiliyor. Kardeşimin hocası bana ondan bahsetti. 'Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorsan yanına gidebilirsin' dedi. Gittim, 4-5 ay gibi bir sürede öğrendim Kur'an-ı Kerim'i. Hafızlık çok güzel bir şey. 6 ay sürdü çünkü ben çok istiyordum. Babam da, ben de hızlı bitirmek istiyordum. O yüzden kendimi biraz sıktım, 6 ayda bitirdim elhamdülillah. Hocalar çok mutlu oldular, çok şaşırdılar. Arkadaşlarım, 'Sen görme engellisin, biz görüyoruz hafızlık yapamıyoruz, sen nasıl yapıyorsun?' diyorlar. Ama isteyen herkes yapabilir bunu. Hafızlık çok kolay bir şey. Biraz kendilerini sıkarlarsa günler sonra bile bitirebilirler. Ama hocalar çok şaşırmadılar. Ben kursa başladığım zaman mutlu oldular, 'Kursta görme engelli var' diye söylediler. Kursa alıştım, daha sonra hafızlığa başladım. 6 ayda bitirdim. İlk defa kursa gidiyorum, biraz annemi, babamı, kardeşlerimiz özlüyordum. Ama daha sonra alıştım. Bir de yerleri biz hemen ezberliyoruz. Güzel gösterirlerse ezberliyoruz. Bana güzel gösterdiler, ben de ezberledim. Hafızlığı yaparken sıkılmadım, her gün yapmaya çalıştım. Kur'an-ı Kerim-i kabartmayla okumak çok güzel bir imkan bizim için. Bir de çok kolay" dedi.

"Kur'an-ı Kerim hocası olup hafızlık yaptırmak istiyorum"

İleride hoca olup, kendisi gibi görme engelli kızlara Kur'an-ı Kerim öğretmek istediğini söyleyen Nuseybe Alhuseyin, "Çok istedim ben, babam da istedi. Herkes benim Kur'an-ı Kerim okuyabilmemi istedi. Hafızlığı bitirdiğim zaman da akrabalarımız, herkes çok mutlu oldu. Azimli olmak gerekiyor. Azim çok güzel bir şey ama eğer hafızlık yapılacaksa bir hoca olması lazım, bir kişinin dinlemesi lazım. Bu şekilde olmazsa hafızlığı zayıf olur. O yüzden biraz azim istiyor. Ama bazı kişiler hafızlık yapamıyor. Çünkü savaşlar var, imkanlar yok. O yüzden hafızlık yapamıyorlar. İlk başta evde okudum. Hocam Konya'ya gittiği zamanlarda da evde okudum. Kur'an-ı Kerim tecvidini kendim öğrendim. İnşallah ileride görme engelliler için bir hoca olurum. En çok bunu istiyorum. Kur'an-ı Kerim hocası olup hafızlık yaptırmak istiyorum. Ben nasıl yaptıysam, benim gibi kızlara da yaptırabilmek istiyorum. Bunu çok istiyorum. İnşallah olur" diye konuştu.