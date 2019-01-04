Kur'an Tilaveti Programı Devam Ediyor
53 dakika önce
Düzce Belediyesi ve Düzce Müftülüğü tarafından başlatılan şehitler programı sürdürülüyor.
Düzce Belediyesi
ve Düzce Müftülüğü tarafından başlatılan şehitler programı sürdürülüyor. Buna göre her Cuma günü 'Şehitler Mezarlığında' şehitlerimiz için Kur'an tilaveti okunuyor.
Düzce Belediyesi ve Düzce Müftülüğü işbirliği ile yetişen hafızların Kur'an tilaveti ile Cuma günleri şehitler için Mevlid-i Şerif okuyorlar. Program her Cuma günü Şehir Mezarlığında düzenleniyor. Her Cuma günü Şehir Mezarlığında düzenlenen etkinlik kapsamında Düzce'de hafızlık eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay, Hafız Hasan Kur'an Kursu öğrencilerine hediye takdiminde bulundu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:47 Kaynak: İHA
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