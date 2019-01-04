Son Dakika Haberleri: Kur'an Tilaveti Programı Devam Ediyor

Kur'an Tilaveti Programı Devam Ediyor

53 dakika önce

Düzce Belediyesi ve Düzce Müftülüğü tarafından başlatılan şehitler programı sürdürülüyor.

Kur'an Tilaveti Programı Devam Ediyor, System.String[]
Düzce Belediyesi ve Düzce Müftülüğü tarafından başlatılan şehitler programı sürdürülüyor. Buna göre her Cuma günü 'Şehitler Mezarlığında' şehitlerimiz için Kur'an tilaveti okunuyor.

Düzce Belediyesi ve Düzce Müftülüğü işbirliği ile yetişen hafızların Kur'an tilaveti ile Cuma günleri şehitler için Mevlid-i Şerif okuyorlar. Program her Cuma günü Şehir Mezarlığında düzenleniyor. Her Cuma günü Şehir Mezarlığında düzenlenen etkinlik kapsamında Düzce'de hafızlık eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Hafız Hasan Kur'an Kursu öğrencilerine hediye takdiminde bulundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:47 Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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