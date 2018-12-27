Kur'an ve Ezanı Güzel Okumak İçin Yarıştı
1 saat önce
Şırnak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma" ve "Genç Bilaller Ezanı Güzel okuma" yarışmalarının il finali yapıldı.
Şırnak
'ta Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç
Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma" ve "Genç Bilaller Ezanı Güzel okuma" yarışmalarının il finali yapıldı.
Vali Aydın Arslan
İmam İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki programa Şırnak ve ilçelerinden gelen imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu öğrencileri katıldı.
Program Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü Ahmet Işık
'ın Kur'an ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz
, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olmadığını ve her adayın kendi nazarlarında birinci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu ildeki insanlar manevi kökleri çok derinde olan bir millettir. Gün geldi türlü türlü bölgesel olarak sıkıntılar ve manevi savrulmalar yaşadık. Şu anda illimizde, bölgemizde ve ülkemizde güven ve huzur ortamının sağlanmasıyla beraber maddi ve manevi olan dağınıklığı toparlıyoruz. Güzel bir mesafe de kat ettik. Biz evlatlarımızı burada milli ve manevi olarak yetiştirerek bu okullardan donanımlı mezun edip daha güzel okullara inşallah göndereceğiz."
Program sonucunda dereceye girenler ödüllendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:24 Kaynak: AA
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