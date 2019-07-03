Son Dakika Haberleri: Kur'anı ilk öğrenene bisiklet hediye edecek
Son Dakika Güncel Haber

Kur'anı ilk öğrenene bisiklet hediye edecek

42 dakika önce

Sorgunlu iş insanı Fatih Gözübüyük, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Kur'an kursuna katılan öğrencilerden Kur'an okumayı ilk öğrenen 2 öğrenciye bisiklet hediye edecek.

Kur'anı ilk öğrenene bisiklet hediye edecek, System.String[]
Sorgunlu iş insanı Fatih Gözübüyük, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Kur'an kursuna katılan öğrencilerden Kur'an okumayı ilk öğrenen 2 öğrenciye bisiklet hediye edecek.

Gözübüyük, AA muhabirine, çocukların Kur'anı küçük yaşta daha kolay öğrendiğini, bu yüzden küçük yaşta öğrenmenin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Çocukların eğitilmesinde büyüklere önemli görevler düştüğünü ifade eden Gözübüyük, "Çocuklarımızı Kur'an kurslarına ve camilere gönderme gayretinde olmalıyız, hocalarımız da çocuklarımıza güzel bir şekilde Kur'an eğitimi vermeli ve çocuklarımıza camiyi sevdirmeli. Ben de çocukları teşvik etmek amacıyla küçük de olsa bir hediye vermek istedim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07 Kaynak: AA
Halk Eğitimi Merkezi, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu En havalı bisikleti yaptı Bodrum'da, jet skili hırsızlar iş adamlarının yatlarına dadandı Başarılı şarkıcı Işın Karaca tatil sezonunu açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kur'anı ilk öğrenene bisiklet hediye edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]