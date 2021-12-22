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Kur desteği vatandaşa ne kazandıracak? - Son Dakika

Kur desteği vatandaşa ne kazandıracak?

22.12.2021 01:46
Kur desteği vatandaşa ne kazandıracak?

TL hesaplarına uygulanmaya başlanacak olan kur farkı desteğinin vatandaşın birikimlerinde nasıl bir artış yaratacağı merak konusu. DW Türkçe, dövizden TL'ye dönenlerin 1 yılda elde edebileceği geliri araştırdı.

TL hesaplarına uygulanmaya başlanacak olan kur farkı desteğinin vatandaşın birikimlerinde nasıl bir artış yaratacağı merak konusu. DW Türkçe, dövizden TL'ye dönenlerin 1 yılda elde edebileceği geliri araştırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki kabine toplantısı sonrasında açıkladığı "TL'yi Özendirme Paketi" sonrasında, döviz kurlarındaki tarihi yükselişler, yerini sert düşüşlere bıraktı. Dolar kuru 18 TL'den 12 TL seviyelerine, Euro kuru ise 20 TL'den 14 TL seviyelerine geriledi.

Şimdi döviz cinsinden ya da TL birikimi olan vatandaşların en büyük merakı, yeni sistemin birikimlerine nasıl yansıyacağı.

DW Türkçe olarak, bankacılık kaynaklarından edindiğimiz bilgilerle, eski ve yeni sistem arasındaki gelir farkını gösteren bir örnek hazırladık.

Düne kadar TL mevduatı ne kazandırıyordu?

Elinde 10 bin doları olan bir vatandaş, bugün itibariyle ortalama 12,80 kur seviyesinden parasını TL'ye çevirip (128 bin TL) herhangi bir bankada açtığı mevduat hesabına koyduğu zaman, eski sisteme göre yıllık yüzde 14 faizle şu geliri elde edecekti:

3 aylık vadede: 132 bin 197 TL

6 aylık vadede: 136 bin 395 TL

9 aylık vadede: 140 bin 858

12 aylık vadede 145 bin 144 TL

Yeni sistemde ne kadar getiri elde edilecek?

Uygulamaya konan yeni sistemde ise, vatandaşın bozdurduğu 10 bin dolar karşılığı 128 bin TL'sini yine herhangi bir bankanın TL mevduat hesabına yatırdığını düşünelim ve yıllık dolar kuru artışını ise yüzde 25 olarak öngörelim.

Stopajın da ortadan kalktığı bu durumda, yüzde 14 mevduat faizi ile birlikte uygulanacak kur farkı sonucunda, hesapta biriken para şöyle olacak:

3 aylık vadede: 135 bin 900 TL

6 aylık vadede: 143 bin 800 TL

9 aylık vadede: 151 bin 700 TL

12 aylık vadede: 159 bin 600 TL

Yani, yeni dönemde 10 bin dolara karşılık gelen bir TL mevduatına sahip olan kişiler, 12 ayın sonunda önceki uygulamaya göre 14 bin 456 TL daha fazla gelir elde edecekler.

Bu 14 bin 456 TL'lik gelir, vade sonunda Hazine tarafından hesaba yatırılacak.

Dolar kurunun yıllık yüzde 25'ten fazla artması halinde bu gelir artarken, yüzde 25'ten az olması halinde ise gelir azalacak. Hangi kur uygulanacak?

Dövizin TL'ye çevrilmesi sırasında ve kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası'nın ilan ettiği kurlar kullanılacak. Merkez Bankası her gün saat 11.00'de bu mevduata özel ABD doları döviz alış kuru açıklayacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Katılım bankalarının da sisteme katılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Aram Ekin Duran

(c)

Kur desteği vatandaşa ne kazandıracak?

Deutsche Welle, Türk Lirası, Döviz, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Kur desteği vatandaşa ne kazandıracak? - Son Dakika


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