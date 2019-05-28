Kur Farkı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Vurdu

Avrupa'nın en değerli 32 takımın yer aldığı sıralamaya Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray girdi. Son üç yılda listede olan Fenerbahçe, liste dışı kaldı. Yüzde 15 büyüme sağlayan Beşiktaş, 346 milyon Euro'luk değeriyle Süper Lig'in en değerlisi oldu. Son iki sezonun lig şampiyonu Galatasaray'a ise 246 milyon Euro değer biçildi.

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporundaAvrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Real Madrid, zirveyi Manchester United'dan alırken, listeye Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray girdi. Son üç yılda listede olan Fenerbahçe ise bu sezon ilk 32 takım arasında yer almadı.

Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü olan Beşiktaş, bu sezon da Süper Lig'in en değerlisi oldu. Yüzde 15 büyüme sağlayan siyah beyazlılar, 346 milyon Euro'luk değeriyle listede 23'üncü sıradaki yerini korudu. Geçen sezon 330 milyon Euro değeri olan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise yüzde 26 değer kaybederek, 246 milyon Euro'yla 32. sırada yer aldı. Geçen yıl 319 milyon Euro'luk değeriyle listede 27'nci sırada olan Fenerbahçe ise bu sezon liste dışında kaldı.

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ REAL MADRİD OLDU

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; listenin ilk sırasını Manchester United'ı geçen Real Madrid aldı. İspanyol devine 3 milyar 224 milyon Euro değer biçildi. Geçen sezon zirvede yer alan Manchester United 3 milyar 207 milyon Euro'luk değeriyle ikinci, Alman devi Bayern Münich ise 2 milyar 696 milyon Euro'yla üçüncü sırada yer aldı.

SAHADAKİ BAŞARI FİNANSAL BAŞARIYA KATKI SAĞLIYOR

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, '' Bu sezon aldığı sonuçlarla kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe maalesef bu sene liste dışında kaldı. Hem ligde hem Avrupa kupalarında alınan sonuçlar kulüplerin piyasa değerini olumlu yönde etkiliyor. Sahadaki başarı kulüplerin finansal değerine pozitif yönde katkı sağlıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

KPMG RAPORUNDA ÖNE ÇIKAN DİĞER AYRINTILAR İSE ŞÖYLE:

Real Madrid ve Manchester United, değeri 3 milyar Euro'yu aşan iki kulüp oldu. Liverpool ve Chelsea ise değerini 2 milyar Euro'nun üzerine çıkardı.

Geçen yıla göre ilk 10 kulüpten dokuzunun yeri değişirken, sadece Manchester City beşinci sıradaki yerini korudu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinde yer alan Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Tottenham listede art arda (6. ve 9. sırada) yer aldı.

İtalyan devi Inter Milan, yüzde 41'lik büyümeyle Avrupa'da en çok büyüyen kulüp oldu.

KPMG KULÜPLERİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

KPMG kulüpleri 5 parametrede değerlendiriyor. Bu noktalar incelendikten sonra kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor ve 32 takım listeleniyor. Kulüpler kamuya açıkladığı finansal tablo bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2019 tarihindeki durumları göz önünde bulunduruldu.

Kârlılık: Son iki yılın personel gider ve gelirleri inceleniyor. Teknik ekip ve futbolcuların maaşları takip ediliyor.

Popülerlik: Kulüplerin sosyal medya siteleri facebook, instagram, twitter gibi platformlardaki takipçileri göz önünde bulunduruluyor.

Sportif potansiyel: Kulüpte top koşturan futbolcuların değerleri. (Transfermarkt üzerinden bonservis bedelleri tespit ediliyor)

Yayın hakları: Takımların karşılaşmalarının televizyon yayınlarından elde ettiği ücret.

Stadyum: Kulüplerin stadyum sahipliği ve stadyumundan elde ettiği ek gelirler.