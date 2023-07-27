Kur Korumalı Mevduat Hesapları Rekor Tazeledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 21 Temmuz haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Söz konusu haftada 3 trilyon 73 milyar 905 milyon liraya ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları rekor tazeledi.

SON 3 HAFTADA BÜYÜK ARTIŞ

21 Temmuz haftasında KKM hesaplarında yaşanan artış 111 milyar 630 milyon lira oldu. Böylece KKM hesapları 7-14 ve 21 Temmuz haftalarında üst üste 3 hafta 100 milyar liranın üzerinde arttı.

28 HAFTA ÜST ÜSTE YÜKSELDİ

Son verilerle beraber 28 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı. Söz konusu 28 haftada hesaplarda 1 trilyon 703 milyar 896 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'de 2023 yılında haftalık değişim şöyle: