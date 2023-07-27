Kur Korumalı Mevduat Hesapları Rekor Tazeledi - Son Dakika
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Kur Korumalı Mevduat Hesapları Rekor Tazeledi

27.07.2023 17:28

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 21 Temmuz haftasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları 3 trilyon 73 milyar 905 milyon liraya ulaşarak rekor kırdı. KKM hesapları son 3 haftada üst üste 100 milyar liranın üzerinde artış gösterdi ve 28 haftadır sürekli yükseliş trendinde.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 21 Temmuz haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Söz konusu haftada 3 trilyon 73 milyar 905 milyon liraya ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları rekor tazeledi.

SON 3 HAFTADA BÜYÜK ARTIŞ

21 Temmuz haftasında KKM hesaplarında yaşanan artış 111 milyar 630 milyon lira oldu. Böylece KKM hesapları 7-14 ve 21 Temmuz haftalarında üst üste 3 hafta 100 milyar liranın üzerinde arttı.

28 HAFTA ÜST ÜSTE YÜKSELDİ

Son verilerle beraber 28 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı. Söz konusu 28 haftada hesaplarda 1 trilyon 703 milyar 896 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'de 2023 yılında haftalık değişim şöyle:

Vatandaşın yatırım tercihi olan Kur Korumalı Mevduat rekor üstüne rekor kırıyor
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Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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