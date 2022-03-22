KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI - Son Dakika
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KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

22.03.2022 04:29
KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

RESMİ Gazete'de yayımlanan tebliğler ile Kur Korumalı Mevduat Sistemlerine katılan kişilere, vade sonunda hesaplarını yenileme imkanı getirildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan tebliğler ile Kur Korumalı Mevduat Sistemlerine katılan kişilere, vade sonunda hesaplarını yenileme imkanı getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğler ile Kur Korumalı Mevduat Sisteminde düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre; altın hesabı, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, Kur Korumalı Mevduat hesaplarına çevirenlere, vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

Yurt dışında yaşayan ve kur korumalı mevduat sistemine dahil olan vatandaşlara da vade sonunda yenileme hakkı getirildi. Hesap sahibinin, talep etmesi halinde Merkez Bankasınca belirlenen kapsam, usul ve esaslara göre yenileme hakkını kullanabileceği belirtildi.

Ayrıca, düzenlemeyle yurt içi yerleşik tüzel kişilerin sisteme dahil olabilmeleri tarih sınırı kalktı. Yurt içi tüzel kişiler içinse sisteme dahil olabilecekleri tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilebilecek.


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Tam Gemi Şok Denemeleri, Gazete, Döviz, Euro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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