Kur riskinden kaçmak isteyen vadeyi kısalttı

Piyasada kur kaynaklı risk endişesi ile vadeler ciddi oranda kısaldı.

Piyasada kur kaynaklı risk endişesi ile vadeler ciddi oranda kısaldı. Birçok tedarikçi, uzun vadelerle iş yapmaktansa mal vermemeyi tercih ediyor. İş dünyası temsilcileri, üretimlerin sürdürülebilmesi ve işlerin durmaması için yüklerin birlikte sırtlanılması gerektiğini vurguluyor .

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