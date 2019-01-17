Son Dakika Haberleri: Kur riskinden kaçmak isteyen vadeyi kısalttı

Kur riskinden kaçmak isteyen vadeyi kısalttı

1 saat önce

Piyasada kur kaynaklı risk endişesi ile vadeler ciddi oranda kısaldı.

Kur riskinden kaçmak isteyen vadeyi kısalttı, System.String[]
Piyasada kur kaynaklı risk endişesi ile vadeler ciddi oranda kısaldı. Birçok tedarikçi, uzun vadelerle iş yapmaktansa mal vermemeyi tercih ediyor. İş dünyası temsilcileri, üretimlerin sürdürülebilmesi ve işlerin durmaması için yüklerin birlikte sırtlanılması gerektiğini vurguluyor .
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05 

Ekonomi
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