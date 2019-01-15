Son Dakika Haberleri: Kur sakin, gözler İngiliz Parlamentosunda

Kur sakin, gözler İngiliz Parlamentosunda

21 dakika önce

Trump'ın mesajıyla yükselişe geçen dolar/TL'nin ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme haberiyle düştü.

Kur sakin, gözler İngiliz Parlamentosunda, System.String[]
Trump'ın mesajıyla yükselişe geçen dolar/TL'nin ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme haberiyle düştü. Piyasaların bugün izleyeceği kritik başlık ise İngiliz Parlamentosundaki Brexit oylaması...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:14 

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Ekonomi
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