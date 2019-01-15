Kur sakin, gözler İngiliz Parlamentosunda
21 dakika önce
Trump'ın mesajıyla yükselişe geçen dolar/TL'nin ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme haberiyle düştü.
Trump
'ın mesajıyla yükselişe geçen dolar/TL'nin ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile görüşme haberiyle düştü. Piyasaların bugün izleyeceği kritik başlık ise İngiliz Parlamentosundaki Brexit oylaması...
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:14
Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti