Kur savaşından altın kârlı çıktı
1 saat önce
Çin arasında ticari gerilimin yükselmesinin yarattığı güven liman talebi, altın fiyatlarını güçlendiriyor.
ABD-Çin arasında ticari gerilimin yükselmesinin yarattığı güven liman talebi, altın fiyatlarını güçlendiriyor. 6 yılın zirvesine çıkarak 1.500 dolar seviyesini aşan altın ons fiyatının daha da yükseleceğini öngören analistler var.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:43
Türkiye ve ABD'nin Suriye'de kuracağı güvenli bölgeye, Esad rejiminden tepki geldi 2 yaşındaki bebek araçta aşırı sıcaktan hayatını kaybetti Kırık rögar kapağına basan küçük çocuk, kanalizasyona düştü ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı