Kur savaşından altın kârlı çıktı

Çin arasında ticari gerilimin yükselmesinin yarattığı güven liman talebi, altın fiyatlarını güçlendiriyor.

ABD-Çin arasında ticari gerilimin yükselmesinin yarattığı güven liman talebi, altın fiyatlarını güçlendiriyor. 6 yılın zirvesine çıkarak 1.500 dolar seviyesini aşan altın ons fiyatının daha da yükseleceğini öngören analistler var.

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