Son Dakika Haberleri: Kur savaşından altın kârlı çıktı
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Kur savaşından altın kârlı çıktı

1 saat önce

Çin arasında ticari gerilimin yükselmesinin yarattığı güven liman talebi, altın fiyatlarını güçlendiriyor.

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ABD-Çin arasında ticari gerilimin yükselmesinin yarattığı güven liman talebi, altın fiyatlarını güçlendiriyor. 6 yılın zirvesine çıkarak 1.500 dolar seviyesini aşan altın ons fiyatının daha da yükseleceğini öngören analistler var.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:43 
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