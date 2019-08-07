Son Dakika Haberleri: Kur savaşından kazançlı çıkan ülke olmayacak!
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Kur savaşından kazançlı çıkan ülke olmayacak!

1 saat önce

Uzmanlara göre "Çin'in manipülatör ilan edilmesiyle" kızışan kur savaşları hiçbir ülkeye yarar getirmeyecek.

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Uzmanlara göre "Çin'in manipülatör ilan edilmesiyle" kızışan kur savaşları hiçbir ülkeye yarar getirmeyecek.
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:14 
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