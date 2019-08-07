Kur savaşından kazançlı çıkan ülke olmayacak!
1 saat önce
Uzmanlara göre "Çin'in manipülatör ilan edilmesiyle" kızışan kur savaşları hiçbir ülkeye yarar getirmeyecek.
Uzmanlara göre "Çin'in manipülatör ilan edilmesiyle" kızışan kur savaşları hiçbir ülkeye yarar getirmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:14
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