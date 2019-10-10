Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı'nda kur ve borsa tarafında ilk tepki sonrası görülen oynaklığın sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.
Barış Pınarı Harekatı'nda kur ve borsa tarafında ilk tepki sonrası görülen oynaklığın sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:01
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