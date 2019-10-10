Son Dakika Haberleri: Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir
Son Dakika Ekonomi Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir

Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nda kur ve borsa tarafında ilk tepki sonrası görülen oynaklığın sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda kur ve borsa tarafında ilk tepki sonrası görülen oynaklığın sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:08:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]