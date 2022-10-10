Türkiye vs Avrupa: Otomobil vergisi ne kadar?

Türkiye'de otomobil fiyatları son birkaç yıldır sürekli olarak yükseliş eğimi gösteriyor. Bunun en büyük nedenleri arasında ise enflasyon ve dolar kuru gösteriliyor. Fakat vergilerin etkisi geri plana atılamayacak kadar yüksek. Peki Türkiye ile kıyaslandığında Avrupa ülkelerinde otomobil vergisi ne kadar?

Avrupa ülkelerinde otomobil vergisi ne kadar?

Emre Özpeynirci'nin paylaşımına göre, Türkiye'de alınan otomobil vergisi Avrupa ülkelerine kıyasla en az 5, en çok da 15 kat fazla. Bu nedenle dolar ve enflasyon yükseldiğinde zamlanan otomobiller ikinci darbeyi de katlanan vergiden yiyor.

Örneğin bir otomobil yurt dışında 20 bin dolara satışa sunuluyorsa en iyi ihtimal ila Türkiye'ye 400 bin TL civarında giriş yapıyor. Bunun üzerine de aracın motor hacmine göre bazen ana para kadar bazen de ana paranın misliyle vergisi alınıyor. Neticede ise 600 bin TL, 800 bin TL veya 1 milyon TL gibi fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.

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Kıyaslamaya baktığımızda, İspanya'dan 15 kat, Yunanistan'dan 14 kat, Portekiz'den 13 kat, Fransa'dan 11 kat, Almanya'dan 10 kat, Danimarka'dan 8 kat, Avusturya'dan 7 kat, Belçika'dan ise 6 kat fazla vergi alınıyor. Tabii bu kıstasın otomobil modellerine, hatta paketlerine göre bile değişebileceğini belirtelim.

Zira X bir model aracın baz modeli en düşük matrahın sınırındayken bir üst paketi 100 TL ile de olsa sınırı aşıyor ise on binlerce liralık ek vergi yükü eklenebiliyor. Peki diğer Avrupa ülkelerinde otomobil vergisi ne kadar?

Türkiye: Yüzde 112

Macaristan: Yüzde 27

Danimarka: Yüzde 25

Hırvatistan: Yüzde 25

İsveç: Yüzde 25

Finlandiya: Yüzde 24

Yunanistan: Yüzde 24

İrlanda: Yüzde 23

Polonya: Yzüde 23

Portekiz: Yüzde 23

İtalya: Yüzde 22

Slovenya: Yüzde 22

Belçika: Yüzde 21

Çekya: Yüzde 21

Letonya: Yüzde 21

Litvanya: Yüzde 21

Hollanda: Yüzde 21

İspanya: Yüzde 21

Avusturya: Yüzde 20

Bulgaristan: Yüzde 20

Estonya: Yüzde 20

Fransa: Yüzde 20

Slovakya: Yüzde 20

Güney Kıbrıs: Yüzde 19

Almanya Yüzde 19

Romanya: Yüzde 19

Malta: Yüzde 18

Lüksemburg: Yüzde 17

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