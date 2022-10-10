Türkiye vs Avrupa: Otomobil vergisi ne kadar?

Türkiye'de otomobil fiyatları son birkaç yıldır sürekli olarak yükseliş eğimi gösteriyor. Bunun en büyük nedenleri arasında ise enflasyon ve dolar kuru gösteriliyor. Fakat vergilerin etkisi geri plana atılamayacak kadar yüksek. Peki Türkiye ile kıyaslandığında Avrupa ülkelerinde otomobil vergisi ne kadar?
Avrupa ülkelerinde otomobil vergisi ne kadar?
Emre Özpeynirci'nin paylaşımına göre, Türkiye'de alınan otomobil vergisi Avrupa ülkelerine kıyasla en az 5, en çok da 15 kat fazla. Bu nedenle dolar ve enflasyon yükseldiğinde zamlanan otomobiller ikinci darbeyi de katlanan vergiden yiyor.
Örneğin bir otomobil yurt dışında 20 bin dolara satışa sunuluyorsa en iyi ihtimal ila Türkiye'ye 400 bin TL civarında giriş yapıyor. Bunun üzerine de aracın motor hacmine göre bazen ana para kadar bazen de ana paranın misliyle vergisi alınıyor. Neticede ise 600 bin TL, 800 bin TL veya 1 milyon TL gibi fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.
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Kıyaslamaya baktığımızda, İspanya'dan 15 kat, Yunanistan'dan 14 kat, Portekiz'den 13 kat, Fransa'dan 11 kat, Almanya'dan 10 kat, Danimarka'dan 8 kat, Avusturya'dan 7 kat, Belçika'dan ise 6 kat fazla vergi alınıyor. Tabii bu kıstasın otomobil modellerine, hatta paketlerine göre bile değişebileceğini belirtelim.
Zira X bir model aracın baz modeli en düşük matrahın sınırındayken bir üst paketi 100 TL ile de olsa sınırı aşıyor ise on binlerce liralık ek vergi yükü eklenebiliyor. Peki diğer Avrupa ülkelerinde otomobil vergisi ne kadar?
Türkiye: Yüzde 112
Macaristan: Yüzde 27
Danimarka: Yüzde 25
Hırvatistan: Yüzde 25
İsveç: Yüzde 25
Finlandiya: Yüzde 24
Yunanistan: Yüzde 24
İrlanda: Yüzde 23
Polonya: Yzüde 23
Portekiz: Yüzde 23
İtalya: Yüzde 22
Slovenya: Yüzde 22
Belçika: Yüzde 21
Çekya: Yüzde 21
Letonya: Yüzde 21
Litvanya: Yüzde 21
Hollanda: Yüzde 21
İspanya: Yüzde 21
Avusturya: Yüzde 20
Bulgaristan: Yüzde 20
Estonya: Yüzde 20
Fransa: Yüzde 20
Slovakya: Yüzde 20
Güney Kıbrıs: Yüzde 19
Almanya Yüzde 19
Romanya: Yüzde 19
Malta: Yüzde 18
Lüksemburg: Yüzde 17
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Son Dakika › Teknoloji › Türkiye vs Avrupa: Otomobil vergisi ne kadar? - Son Dakika