Kur yükseldi, 500 dolar vaadi rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam - Son Dakika
Üye Girişi
Kur yükseldi, 500 dolar vaadi rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam

Kur yükseldi, 500 dolar vaadi rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam

18.06.2023 00:37

Seçimlerin ardından tüm gözler temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Kurun yükselmesiyle 500 dolar vaadi rafa kalkarken, hükümetin, işçi ve işvereni ortak bir noktada buluşturması bekleniyor. Kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkması konuşuluyor.

YORUMLAR
500
Kulislerde rakam konuşulmaya başlandı! Asgari ücrette zam oranı belirleniyor Kulislerde rakam konuşulmaya başlandı! Asgari ücrette zam oranı belirleniyor

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur yükseldi, 500 dolar vaadi rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam - Son Dakika


Son Dakika
00:12 Portekiz, Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti
00:08 Neye uğradığını şaşırdı! Sahaya giren taraftar Ronaldo'yu şekilden şekle soktu
23:38 Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak
23:34 Cem Uzan'dan Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi! Icardi detayı taraftarı mest edecek
23:31 İstanbul'da 207 bin riskli yapının bulunduğu açıklandı
23:26 İstanbul'da 207 bin bina riskli! 3 ilçede tehlike çok büyük
23:21 Aydın Valiliği, LGBTİ Etkinliklerine 3 Gün Yasak Getirdi
23:21 Aydın Valiliği, LGBTİ etkinliklerine 3 gün yasak getirdi
23:02 Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'ı teknik direktör olarak atadı
22:58 Bursaspor'u şampiyon yapmıştı! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2023 00:37:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kur yükseldi, 500 dolar vaadi rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement