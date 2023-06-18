Kur yükseldi, 500 dolar vaadi rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam
18.06.2023 00:37
Seçimlerin ardından tüm gözler temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Kurun yükselmesiyle 500 dolar vaadi rafa kalkarken, hükümetin, işçi ve işvereni ortak bir noktada buluşturması bekleniyor. Kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkması konuşuluyor.
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18.06.2023 00:37:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kur yükseldi, 500 dolar vaadi rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam - Son Dakika