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Turnuvaya Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise dördüncü turnuvadan katılacak. Takımlar kendi torbalarındaki takımlarla eşleşemeyecek.

Son Dakika › Spor › Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - Son Dakika Spor

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