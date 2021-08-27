Avrupa Ligi'nde Randers'ı eleyerek adını gruplara yazdıran Galatasaray veHJK Helsinki'yi turnuva dışına iten Fenerbahçe gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Turnuvaya Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise dördüncü turnuvadan katılacak. Takımlar kendi torbalarındaki takımlarla eşleşemeyecek.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde en güçlü takımlar arasında gösterilen West Ham, Real Betis, Marsilya, Real Sociedad, Spartak Moskova gibi takımlarla eşleşmeyecek.
İşte muhtemel rakipler:
1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga
2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven
3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp/ Omonia Nicosia
Son Dakika › Spor › Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - Son Dakika Spor